США отказались от идеи сопровождать танкеры в Ормузском проливе, которую озвучил американский лидер Дональд Трамп.

Об этом в ответ на соответствующий вопрос журналиста Fox News заявил министр энергетики США Крис Райт.

По его словам, Вашингтон планирует сначала ослабить Иран, а уже потом, "когда это будет разумно", начать сопровождение судов через Ормузский пролив.

"Так быстро, как только это будет возможно. Сначала мы должны значительно ограничить их способность создавать проблемы, а затем, как только это станет разумным, мы начнём сопровождать суда через пролив и возобновим транспортировку энергоносителей", - заявил Райт.

Он добавил, что в настоящее время все военные ресурсы США в регионе сосредоточены на "подавлении способности Ирана наносить ущерб своим соседям и американским интересам".

Как мы уже писали, идея сопровождения американским флотом торговых судов через Ормузский пролив с самого начала выглядела сомнительной, так как корабли США тогда бы рисковали попасть под массированный удар иранских ракет.

Сейчас же флот США наоборот отошел на приличное удаление от берегов Ирана, чтобы минимизировать вероятность поражения кораблей иранскими ракетами.

Тем временем Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. За основными событиями на Ближнем Востоке 6 марта мы следим в обновляемом онлайне.

Ранее мы разбирали сценарии возможного развития военной кампании, которые могли планировать в Вашингтоне. Самым неблагоприятным для политического будущего Трампа и республиканцев является сценарий затяжной войны.