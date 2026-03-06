В Иране царит спокойная обстановка, несмотря на войну, паники не наблюдается: все магазины открыты, в них есть продукты, заправки работают, очередей нет.

Об этом рассказал репортер СNN, который сейчас находится в стране.

"Сделали короткую остановку на кофе по дороге. Мы едем уже несколько часов и заметили несколько вещей. Во-первых, все магазины открыты. Они хорошо заполнены товарами, даже свежими продуктами - например, фруктами и овощами. Кофе, разумеется, тоже есть в продаже. Кроме того, на заправках нет длинных очередей. Топливо, похоже, доступно без проблем, и нигде не видно никакой паники", - сообщает журналист.

Тем временем в Дубае на побережье Персидского залива в Объединенных Арабских Эмиратах осталось свежих продуктов на 10 дней. Дефицит возник из-за нарушения цепочек поставок, вызванных войной.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. За основными событиями на Ближнем Востоке 6 марта мы следим в обновляемом онлайне.

Ранее мы разбирали сценарии возможного развития военной кампании, которые могли планировать в Вашингтоне. Самым неблагоприятным для политического будущего Трампа и республиканцев является сценарий затяжной войны.