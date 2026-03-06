Американские следователи не исключают, что воздушный удар по начальной школе "Шаджаре Тайебе" на юге Ирана в городе Минаб нанесли военные США.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных чиновников, которые говорили с журналистами на условиях анонимности.

"Военные следователи считают вероятным, что Вооруженные силы США несут ответственность за атаку на иранскую школу для девочек, но к окончательному заключению по этому делу они еще не пришли и расследование не завершено", - говорится в материале агентства.

По данным источников, военные следователи пока не установили, какой боеприпас был использован во время удара, кто конкретно мог нанести удар и по какой причине объект оказался целью. При этом они не исключают, что новые данные могут снять ответственность с США и указать на другую виновную сторону. Но если причастность американцев будет доказана, то согласно международному гуманитарному праву преднамеренный удар по школе, больнице или другому гражданскому объекту будет считаться военным преступлением. В таком случае инцидент может стать одним из самых тяжелых случаев гибели мирных жителей за десятилетия американских военных операций на Ближнем Востоке, пишет агентство.

Напомним, в результате этой атаки погибли 171 ученица школы.

Также сегодня газета The New York Times писала, что удар по школе мог быть частью операции американских ВВС против расположенной рядом базы ВМС КСИР. В своих выводах газета опиралась на спутниковые снимки.

Как мы писали, губернатор Калифорнии, демократ Гэвин Ньюсом раскритиковал военную операцию США против Ирана и удар по школе.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. За основными событиями на Ближнем Востоке 6 марта мы следим в обновляемом онлайне.

Ранее мы разбирали сценарии возможного развития военной кампании, которые могли планировать в Вашингтоне. Самым неблагоприятным для политического будущего Трампа и республиканцев является сценарий затяжной войны.