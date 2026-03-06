В городе Дубае на побережье Персидского залива в Объединенных Арабских Эмиратах осталось свежих продуктов на 10 дней.

Об этом заявил глава логистического гиганта Kühne+Nagel Штефан Пауль, которого цитируют европейские СМИ.

По его словам, война с Ираном оказывает серьёзное влияние на цепочки поставок: из-за нее выпало около 18% мировой мощности авиаперевозок грузов. Также пострадали морские перевозки.

Эксперт отметил, что Европу проблемы с логистикой пока затронули значительно меньше, чем страны Персидского залива, где кризис может быстро обостриться. При этом особенно серьезным положение может стать с поставками свежих продуктов, таких как овощи и фрукты, ведь многие страны региона сильно зависят от импорта.

Теоретически возможны перевозки в Дубай по суше из Саудовской Аравии. Однако, по словам Пауля, имеющихся мощностей едва ли хватит, чтобы заменить груз хотя бы одного контейнеровоза. На одном таком судне часто перевозят до 20 000 контейнеров.

Ранее украинская туристка в Дубае сообщила, что она и многие другие украинцы застряли в ОАЭ из-за войны США и Израиля с Ираном, а украинский МИД им никак не помогает с эвакуацией и проживанием.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. За основными событиями на Ближнем Востоке 6 марта мы следим в обновляемом онлайне.

Мы разбирали сценарии возможного развития военной кампании, которые могли планировать в Вашингтоне. Самым неблагоприятным для политического будущего Трампа и республиканцев является сценарий затяжной войны.