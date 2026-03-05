Украинская туристка в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) сообщила, что она и многие другие украинцы застряли в стране из-за войны США и Израиля с Ираном, а украинский МИД им никак не помогает с эвакуацией и проживанием.

Монолог молодой женщины появился 4 марта в ТикТоке.

По словам украинки, вылететь из Эмиратов сейчас невозможно. И людям, у которых забронированный срок пребывания в отелях уже истек, приходится платить за дополнительные сутки, чтобы не оказаться на улице.

"Думаю, мы застряли тут надолго, потому что все рейсы отменены. Те билеты, что продаются, с пересадками в тех аэропортах, которые тоже не функционируют. Авиакомпании просто зарабатывают деньги, продавая эти билеты, по которым ты не сможешь вылететь. Цены бешеные. Нам обещало Министерство туризма Дубая, что оно оставит всех туристов и оплатит им проживание, пока они не смогут покинуть территорию Эмиратов, но отели не очень хотят связываться с государственными деньгами - им проще, чтобы мы просто заплатили, а они сразу получили кэш. Мы не знаем, сколько еще мы будем платить. Сегодня мы уже заплатили за одни сутки до завтра. Мы не знаем, на сколько нам еще что-то бронировать, не знаем, когда отсюда выедем и сможем поменять билеты. Сайт авиакомпании не работает. Я не могу ни изменить даты, ни вернуть деньги. Наземным транспортом мы выехать не можем, так как придется ехать через небезопасные страны: Ирак, Афганистан, Сирия. Мы застряли в ловушке", - рассказала женщина.

Она также раскритиковала работу украинского Министерства иностранных дел, назвав его бесполезным учреждением, которое нужно закрыть.

"МВД нужно закрыть, оно не имеет никакого смысла. Единственное, что сделало министерство, - попросило зарегистрироваться и подать заявление для статистики на случай, если что-то с нами случится. Чтобы тогда они озвучили статистику, сколько погибло украинцев за границей. Мы должны спасать себя сами", - констатировала туристка.

Дубай - популярное место среди знаменитостей, которые там не только отдыхают и работают, но и имеют недвижимость. Город с первого дня войны страдает от воздушных атак.

