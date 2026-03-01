Украинская певица Светлана Лобода оказалась в Дубае (ОАЭ), когда Иран наносил удары в ответ на атаку Израиля и США.

Соответствующее видео артистка опубликовала в соцсетях.

Лобода показала, как прячется от обстрелов на подземном паркинге.

Блогерша из Украины Анна Алхим также записала видео с дубайского пляжа.

Она отмечает, что на пляже почти нет людей, при этом на горизонте виднеется столб дыма.

"Небольшой дымок после утренней атаки", – описывает обстановку девушка.

Ранее в Дубае слышали мощные взрывы, люди в панике стали покидать город.

Атаке также подверглась и столица Эмиратов – Абу-Даби. По меньшей мере один человек погиб после перехвата системой ПВО нескольких иранских ракет.

При этом среди многочисленных выходцев из постсоветских стран, проживающих в Дубае, в последние недели обсуждался план действий на случай, если начнётся война и воздушное пространство над ОАЭ будет закрыто.

Если боевые действия продолжатся, экономическая модель процветания города, основанная на привлечении состоятельных иностранцев, может рухнуть.

Напомним, после атаки на свою территорию Иран нанёс удары по Израилю, ОАЭ, Бахрейну, Катару и Кувейту.