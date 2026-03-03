В Объединенных Арабских Эмиратах дрон атаковал нефтепромышленную зону, расположенную в эмирате Фуджейра. Из-за падения обломков беспилотника там начался пожар на нефтебазе.

Видео горящей нефтебазы в Фуджейре публикуют телеграм-каналы.

При пожаре никто не пострадал, а огонь удалось локализовать. Власти заверяют, что в районе возобновлена штатная работа.

Кому принадлежал беспилотник, неизвестно.

Фуджейра является популярным туристическим направлением наряду с Дубаем. Кроме того, это важный для ОАЭ и один из крупнейших в мире нефтяных хабов. Там имеются порт, нефтяные резервуары и терминалы. Благодаря расположению за пределами Ормузского пролива он мог быть задействован, пока движение через пролив остановлено, что делает его стратегически значимым для мировой торговли нефтью.

Вчера СМИ писали, что Израиль под чужим флагом атаковал нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Иран свою причастность к этому удару отрицает. Также пресса сообщала, что Тель-Авив планирует провести похожую операцию в порту Фуджейра.

Между тем Дональд Трамп допустил, что США могут начать сухопутную операцию в Иране. Реально ли это, мы разбирались в отдельном материале.

"Страна" анализировала возможные сценарии развития войны США и Израиля с Ираном и их влияние на Украину.