Президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции.

Об этом американский лидер написал в своей социально сети TruthSocial.

Требование сдаться в посте главы Белого дома сочетается с обещанием для Ирана великого будущего.

"Никакого соглашения с Ираном не будет, кроме безоговорочной капитуляции! После этого и выбора великого и приемлемого лидера(ов) мы, а также многие из наших замечательных и очень храбрых союзников и партнёров будем неустанно работать, чтобы вернуть Иран с края разрушения, сделав его экономически больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде. У Ирана будет великое будущее. Сделаем Иран снова великим", - написал президент США.

Ранее Трамп выступил против избрания духовным лидером Ирана сына убитого авиаударом аятоллы Али Хаменеи.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. За основными событиями на Ближнем Востоке 6 марта мы следим в обновляемом онлайне.

Мы разбирали сценарии возможного развития военной кампании, которые могли планировать в Вашингтоне. Самым неблагоприятным для политического будущего Трампа и республиканцев является сценарий затяжной войны.