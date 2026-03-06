"Сделаем Иран снова великим". Трамп потребовал от Тегерана безоговорочной капитуляции
Президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции.
Об этом американский лидер написал в своей социально сети TruthSocial.
Требование сдаться в посте главы Белого дома сочетается с обещанием для Ирана великого будущего.
"Никакого соглашения с Ираном не будет, кроме безоговорочной капитуляции! После этого и выбора великого и приемлемого лидера(ов) мы, а также многие из наших замечательных и очень храбрых союзников и партнёров будем неустанно работать, чтобы вернуть Иран с края разрушения, сделав его экономически больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде. У Ирана будет великое будущее. Сделаем Иран снова великим", - написал президент США.
Ранее Трамп выступил против избрания духовным лидером Ирана сына убитого авиаударом аятоллы Али Хаменеи.
Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. За основными событиями на Ближнем Востоке 6 марта мы следим в обновляемом онлайне.
Мы разбирали сценарии возможного развития военной кампании, которые могли планировать в Вашингтоне. Самым неблагоприятным для политического будущего Трампа и республиканцев является сценарий затяжной войны.