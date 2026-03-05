"Куба тоже падет". Трамп обещает скорый крах власти коммунистов на Острове свободы
Президент США Дональд Трамп анонсировал скорый крах коммунистического строя на Кубе.
Заявление прозвучало в интервью американской газете Politico.
Американский лидер предположил, что текущее ухудшение ситуации на острове отчасти является результатом давления со стороны США, в том числе прекращения поставок венесуэльской нефти, что когда-то обеспечивала жизнедеятельность Гаваны.
"Это из-за моего вмешательства, из-за вмешательства, которое сейчас происходит. Очевидно, иначе у них не было бы этой проблемы. Мы перекрыли все поставки нефти, все денежные потоки… всё, что поступало из Венесуэлы, которая была их единственным источником", – сказал Трамп.
При этом он заявил, что Соединённые Штаты поддерживают связь с коммунистическим руководством Кубы на фоне усиления нестабильности на острове после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
"Им нужна помощь. Мы ведём переговоры с Кубой", – отметил Трамп.
Ранее на Axios появилась информация, что Госдеп США ведёт тайные переговоры с внуком президента Кубы.
Напомним, по сведениям источников в американской администрации, под давлением США правительство Кубы может пасть уже в этом году.