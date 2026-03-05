Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Белый дом расспрашивал президента США Дональда Трампа, достаточно ли хорошо он продумал войну с Ираном и ее завершение.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По их словам, элиты по всему миру обеспокоены, что Трамп действует интуитивно.

"Трампу, похоже, кажется, что ему не нужны варианты или планы на случай непредвиденных обстоятельств. Когда события идут не так, как это часто бывает, президент без подготовленных вариантов будет играть в азартные игры, имея в распоряжении лишь пару двоек", - заявил Томас Райт, научный сотрудник Института Брукингса, работавший над долгосрочным стратегическим планированием в Совете национальной безопасности во время президентства Джо Байдена.

Один из высокопоставленных арабских дипломатов заявил на этой неделе, что его правительство не имеет реального представления о планах администрации США насчет перехода власти в Иране - и даже о том, хочет ли она играть какую-либо роль, учитывая неоднократные заявления министра войны Пита Хегсета отом, что "национальное строительство" не входит в список задач Пентагона.

Напомним, на встрече с Мерцем Трамп со смехом заявил, что Штатам нужно "сильно ударить" Германию, после чего легко шлепнул канцлера ФРГ.

Ранее Великобритания, Франция и Германия пригрозили Ирану военным ответом на удары по сопредельным странам Ближнего Востока.

Как мы писали, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. За основными событиями на Ближнем Востоке мы следим в обновляемом онлайне.

Мы разбирали сценарии возможного развития военной кампании, которые могли планировать в Вашингтоне. Самым неблагоприятным для Трампа и республиканцев является сценарий затяжной войны.