Госсекретарь США Марко Рубио ведёт тайные переговоры с внуком 94-летнего кубинского лидера Рауля Кастро.

Об этом сообщает американский новостной вёб-портал Axios со ссылкой на источники.

, которого США считают по-прежнему ключевой фигурой на Кубе,

«Я бы назвал это не столько переговорами, сколько обсуждениями будущего. Наша позиция заключается в том, что режим должен уйти. Но как именно это будет выглядеть, зависит от Трампа, и он еще не принял решения. Рубио все еще ведет переговоры с внуком», - заявил высокопоставленный чиновник Белого дома.

В Госдепе видят в 41-летнем Рауле Гильермо Родригесе Кастро и его окружении представителей молодого поколения кубинцев, ориентированных на бизнес, для которых революционный коммунизм потерпел неудачу и которые видят ценность в сближении с США.

Напомним, в New York Times писали, что правительство Кубы может пасть уже в этом году под давлением США.

Издание отмечает, что после введения новых санкций Куба лишилась источников нефти из Мексики и Венесуэлы, а вскоре может лишится и доступа к валюте за счёт туризма и медицинских миссий за рубежом – над этим уже работает администрация Трампа.

В последние время СМИ регулярно пишут о намерениях Трампа свергнуть нынешние кубинские власти.