Экономический кризис и санкции президента США Дональда Трампа могут привести к падению правительства Кубы уже в этом году.

Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на источники и анализируя меры, вводимые против Гаваны президентом США Дональдом Трампом.

Издание отмечает, что после введения новых санкций Куба лишилась источников нефти из Мексики и Венесуэлы, а вскоре может лишится и доступа к валюте за счет туризма и медицинских миссий за рубежом - над этим уже работает администрация Трампа.

"Прекращение поставок топлива резко повысило ставки. Захват американцами Мадуро и угроза пошлин отрезали Остров Свободы от единственных поставщиков нефти - Венесуэлы и Мексики. По мнению аналитиков, отсутствие международных поставок в конечном итоге парализует страну. По словам источника издания, кубинские чиновники нервничают, потому что начинают понимать, что их революция подходит к концу", - пишет The New York Times.

Издание приводит и мнение Ады Феррер, профессора истории изучавшей Кубу долгое время. По её словам прогнозы о скором падении режима в прошлом появлялись с завидной регулярностью, но каждый раз оказывались неверны. Но в этот раз страну некому поддержать извне.

"Теперь нет мецената, готового спасти рушащуюся экономику Кубы, как это сделала Венесуэла после распада СССР. В этот раз все по другому", - считает эксперт.

Ранее Трамп заявил, что Куба пойдет на сделку с Вашингтоном из-за тяжёлого экономического положения на фоне блокировки поставок нефти из Венесуэлы.

Напомним, по данным западных СМИ, США намерены сменить власть на Кубе до конца года.