Президент США Дональд Трамп близок к началу масштабной войны против Ирана в ближайшее время.

Об этом сообщает американский новостной вёб-портал Axios со ссылкой на источники.

"Босс начинает терять терпение. Некоторые из его окружения предостерегают его от войны с Ираном, но я думаю, что вероятность военных действий в ближайшие несколько недель составляет 90%", – сказал один из советников американского лидера.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что боевые действия могут начаться через несколько недель. Другие источники утверждают, что сроки могут быть короче.

По словам двух израильских чиновников, Тель-Авив готовится к началу новой войны против Тегерана в ближайшие дни.

На этот раз Вашингтон может не ограничиться ударами по нескольким объектам, как это было летом, а начать полномасштабную, продолжающуюся несколько недель военную кампанию вместе с Израилем.

Напомним, вчера Иран заявил о прогрессе в переговорах с США.

В тоже время американский чиновник заявил, что между Тегераном и Вашингтоном остаётся множество нерешённых вопросов.

