Масштабная атака или спецназ. Трамп выбирает, как атаковать Иран
Президент США Дональд Трамп всё ещё выбирает способ действий против Ирана.
Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом Доме.
По сведениям издания, среди рассматриваемых Трампом вариантов:
-
удары по объектам ядерной программы Ирана и его установках для запуска баллистических ракет;
-
отправка диверсионных групп спецназа, которые действовали бы против иранских военных целей.
NYT пишет, что бомбардировщики B-2 и прочая стратегическая авиация, базирующаяся на территории США, находятся в повышенной боевой готовности, но для реализации окончательного выбора способа действий потребуется дополнительная подготовка – в первую очередь, развёртывание системы ПВО для защиты американских военных баз в районе Персидского залива.
Ранее Трамп заявил, что настаивал на продолжении диалога с Ираном на переговорах с Нетаньяху.
"<...> Если это удастся, я сообщил премьер-министру, что это будет предпочтительным вариантом. Если нет, нам просто придется посмотреть, каким будет результат. В прошлый раз Иран решил, что ему выгоднее не заключать сделку, и они столкнулись с "Полуночным молотом" – это не сработало для них. Надеюсь, на этот раз они будут более разумными и ответственными", – написал президент США в своей соцсети.
Напомним, по сведениям Wall Street Journal, Иран отверг одно из ключевых требований США для заключения "сделки".