Президент США Дональд Трамп всё ещё выбирает способ действий против Ирана.

Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом Доме.

По сведениям издания, среди рассматриваемых Трампом вариантов:

удары по объектам ядерной программы Ирана и его установках для запуска баллистических ракет;

отправка диверсионных групп спецназа, которые действовали бы против иранских военных целей.

NYT пишет, что бомбардировщики B-2 и прочая стратегическая авиация, базирующаяся на территории США, находятся в повышенной боевой готовности, но для реализации окончательного выбора способа действий потребуется дополнительная подготовка – в первую очередь, развёртывание системы ПВО для защиты американских военных баз в районе Персидского залива.

Ранее Трамп заявил, что настаивал на продолжении диалога с Ираном на переговорах с Нетаньяху.

"<...> Если это удастся, я сообщил премьер-министру, что это будет предпочтительным вариантом. Если нет, нам просто придется посмотреть, каким будет результат. В прошлый раз Иран решил, что ему выгоднее не заключать сделку, и они столкнулись с "Полуночным молотом" – это не сработало для них. Надеюсь, на этот раз они будут более разумными и ответственными", – написал президент США в своей соцсети.

Напомним, по сведениям Wall Street Journal, Иран отверг одно из ключевых требований США для заключения "сделки".