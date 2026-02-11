Президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху настаивал на продолжении переговоров с Ираном.

Об этом американский глава написал на своей странице в собственной социальной сети Truth Social.

Таким образом он сообщил о завершенной встрече с представителями Израиля в Вашингтоне.

"Я только что завершил встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и рядом его представителей. Это была очень хорошая встреча, наши две страны продолжают поддерживать исключительно тесные отношения. Никаких окончательных договоренностей достигнуто не было, за исключением того, что я настаивал на продолжении переговоров с Ираном, чтобы выяснить, возможно ли заключение соглашения. Если это удастся, я сообщил премьер-министру, что это будет предпочтительным вариантом. Если нет, нам просто придется посмотреть, каким будет результат. В прошлый раз Иран решил, что ему выгоднее не заключать сделку, и они столкнулись с "Полуночным молотом" – это не сработало для них. Надеюсь, на этот раз они будут более разумными и ответственными", – написал президент США.

Напомним, после отказа Ирана от переговоров Трамп высказал угрозу в адрес аятоллы Хаменеи.

"<...> Мы сделаем с вами очень плохие вещи", – сказал президент США.

Ранее Тегеран заявил, что атака США может вызвать большую войну на Ближнем Востоке.