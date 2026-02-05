США вернулись к обсуждению с Ираном возможных переговоров по просьбе арабских стран.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Переговоры могут пройти завтра в Омане, на чём раньше и настаивал Тегеран.

Споры двух стран вызвали опасения на Ближнем Востоке, что президент США Дональд Трамп может перейти к военным действиям. По меньшей мере девять стран региона обратились к Белому дому на самом высоком уровне, настоятельно призывая США не отменять встречу с представителями Тегерана.

"Они попросили нас провести встречу и выслушать, что скажут иранцы. Мы сказали арабам, что проведем встречу, если они будут настаивать. Но мы очень скептически к этому относимся", - рассказал американский чиновник.

Второй американский чиновник заявил, что администрация Трампа согласилась провести встречу, "проявляя уважение" к союзникам США в регионе и "для продолжения дипломатического диалога".

Ранее СМИ писали, что запланированные на пятницу переговоры делегаций из Вашингтона и Тегерана были отменены, потому что Иран отказался от достигнутых договоренностей.

После этого Трамп заявил, что верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи "следует очень беспокоиться".