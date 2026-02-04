На фоне срыва переговоров с Тегераном президент США Дональд Трамп заявил, что верховному лидеру Ирана, аятолле Али Хаменеи "следует очень беспокоиться".

Заявление главы Белого дома прозвучало в эфире телеканала NBC News.

"Вот в чём дело: если они попытаются снова, а я дам им понять, что, если они это сделают, мы отправим их обратно и снова выполним эту работу. Они пытались вернуться на место происшествия. Они даже не смогли приблизиться к нему. Там было полное уничтожение. Они думали о том, чтобы начать новый проект в другой части страны. Мы узнали об этом. Я сказал: "Если вы это сделаете, мы сделаем с вами очень плохие вещи", – сказал президент США.

Напомним, сегодня журналист портала Axios Барак Равид сообщил, что запланированные на пятницу, 6 февраля, переговоры Вашингтона с Тегераном о ядерной сделке отменены, потому что Иран отказался от достигнутых договоренностей.

Как мы писали, недавно аятолла Хаменеи заявил, что атака Соединенных Штатов на Иран может вызвать последствия в виде большой региональной войны.

В свою очередь Трамп намекнул, что удар может последовать, если Тегеран не пойдёт на сделку с Вашингтоном.

Начнётся ли большая война на Ближнем Востоке, мы разбирались в отдельном материале.