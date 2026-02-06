Иран отказался прекратить обогащение урана, как того требовал президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal.

На сегодняшних переговорах с высокопоставленными представителями Вашингтона, Тегеран подтвердил свою позицию об отказе прекратить обогащение радиоактивных материалов, согласно своей ядерной программе.

При этом обе стороны дали понять, что готовы продолжать дипломатические контакты, направленные на поиск решения, способного снизить риск военной эскалации со стороны Вашингтона.

Как сообщили иранские государственные СМИ, министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи заявил американской стороне, что Иран не намерен ни останавливать обогащение урана, ни выводить соответствующие мощности за пределы страны. Таким образом, Тегеран отверг одно из ключевых требований США.

Напомним, после отказа Ирана от переговоров Трамп высказал угрозу в адрес аятоллы Хаменеи.

"<...> Мы сделаем с вами очень плохие вещи", – сказал президент США.

Ранее Тегеран заявил, что атака США может вызвать большую войну на Ближнем Востоке.