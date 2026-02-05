Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана захватили в Персидском заливе два танкера с иностранными экипажами, подозреваемые в причастности к контрабанде нефти.

Об этом сообщает IRNA.

КСИР заявляет, что два перехваченных судна участвовали в контрабанде топлива через воды вокруг острова Фарси.

По имеющейся информации, суда были задержаны в иранских водах, однако флаги танкеров, гражданство членов экипажей, а также подробности операции и дальнейшая судьба судов официально пока не раскрываются.

Иранские СМИ пишут, что на танкерах перевозили свыше 1 млн литров топлива, а служащие КСИР задержали 15 членов экипажа и передали их судебным властям. По данным журналистов, контрабанда на этих танкерах осуществлялась последние несколько месяцев в рамках преступной сети.

Напомним, в преддверии намеченных на пятницу переговоров Вашингтона с Тегераном иранцы пытались задержать американский танкер.

Позже журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники сообщил, что запланированные на пятницу ядерные переговоры отменены, поскольку Иран отказался от достигнутых договорённостей.

На фоне срыва переговоров президент США Дональд Трамп заявил, что верховному лидеру Ирана, аятолле Али Хаменеи "следует очень беспокоиться".

Однако позже Axios сообщил, что США вернулись к обсуждению с Ираном возможных переговоров по просьбе арабских стран.