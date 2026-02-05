Если арабская радикальная группировка ХАМАС не разоружится, то "их просто больше не будет".

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе краткого интервью, передают политические телеграм-каналы.

По словам Трамп, представители антиизраильского движения обязались отказаться от вооружений в рамках второго этапа по урегулированию палестинского-израильско конфликта.

"Теперь они (ХАМАС, - Ред.) должны разоружиться. Некоторые говорят, что они этого не сделают, но сделают. А если не сделают, их просто больше не будет. Но они согласились разоружиться", – заявил президент США.

Трамп напомнил, что завершил войну между Палестиной и Израилем в октябре 2025 года, чем, по его словам, спас тысячи жизней и смог установить мир на Ближнем Востоке.

Также американский лидер добавил, что благодаря его миротворческим усилиям в рамках первого этапа урегулирования ХАМАС вернул Израилю всех заложников.

Напомним, соглашение о деэскалации в секторе Газа было достигнуто Израилем и Палестиной 9 октября 2025 года, тогда же начал реализовываться первый этап мирного плана Дональда Трампа, в рамках которого ХАМАС согласился освободить всех заложников, а Израиль – отвести войска к согласованным линиям.

14 января спецпосланник США Стив Уиткофф заявил о начале второй фазы плана президента США из 20 пунктов.

Ранее мып убликовали кадры, где Трамп заявил, что США разоружат ХАМАС в случае отказа добровольно сложить оружие.

Напомним, в ходе урегулирования палестинского-израильско конфликта США обвинили ХАМАС в нарушении мирного плана и призвали немедленно разоружиться.