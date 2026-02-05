"Их больше не будет". Трамп считает, что ХАМАС готов сдать оружие. Видео
Если арабская радикальная группировка ХАМАС не разоружится, то "их просто больше не будет".
Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе краткого интервью, передают политические телеграм-каналы.
По словам Трамп, представители антиизраильского движения обязались отказаться от вооружений в рамках второго этапа по урегулированию палестинского-израильско конфликта.
"Теперь они (ХАМАС, - Ред.) должны разоружиться. Некоторые говорят, что они этого не сделают, но сделают. А если не сделают, их просто больше не будет. Но они согласились разоружиться", – заявил президент США.
Трамп напомнил, что завершил войну между Палестиной и Израилем в октябре 2025 года, чем, по его словам, спас тысячи жизней и смог установить мир на Ближнем Востоке.
Также американский лидер добавил, что благодаря его миротворческим усилиям в рамках первого этапа урегулирования ХАМАС вернул Израилю всех заложников.
Напомним, соглашение о деэскалации в секторе Газа было достигнуто Израилем и Палестиной 9 октября 2025 года, тогда же начал реализовываться первый этап мирного плана Дональда Трампа, в рамках которого ХАМАС согласился освободить всех заложников, а Израиль – отвести войска к согласованным линиям.
14 января спецпосланник США Стив Уиткофф заявил о начале второй фазы плана президента США из 20 пунктов.
Ранее мып убликовали кадры, где Трамп заявил, что США разоружат ХАМАС в случае отказа добровольно сложить оружие.
Напомним, в ходе урегулирования палестинского-израильско конфликта США обвинили ХАМАС в нарушении мирного плана и призвали немедленно разоружиться.