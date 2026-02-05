Президент США Дональд Трамп решил сохранить интригу в вопросе о своем третьем сроке.

Об этом он дал понять в интервью NBC News.

Американский лидер не дал прямого ответа на вопрос ведущего Тома Лиамаса о том, видит ли он сценарий, при котором он останется президентом 21 января 2029 года (на следующий день после инаугурации преемника).

"Не знаю. Это было бы интересно. Но разве не было бы ужасно, если бы я согласился с вами, если бы дал вам ответ, который вы ищете? Это сделало бы жизнь намного менее захватывающей… Я делаю это только по одной причине: сделать Америку снова великой, и именно этим мы и занимаемся", - заявил Трамп.

Напомним, летом младший сын президента США Эрик Трамп допустил возможность участия кого-то из членов семьи в следующей президентской кампании – после завершения срока полномочий своего отца.

Ранее также сообщалось, что в интернет-магазине американского президента стали продавать кепки и футболки с надписью "Трамп-2028".

