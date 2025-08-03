Демократы все больше сомневаются, стоит ли выдвигать Камалу Харрис на следующие президентские выборы.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники внутри партии.

Июньское исследование Echelon Insights показало, что если бы праймериз проходили сейчас, за Камалу Харрис проголосовали около 26% потенциальных избирателей.

"Опасения кроются в её поражении в 2024 году. Этот багаж все ещё тянется не только за Джо Байденом, но и за его вице-президентом", - пишет издание.

Некоторые консультанты указывают на возможные репутационные риски, связанные с её участием в администрации Джо Байдена и нерешёнными вопросами относительно её информированности о состоянии президента. Один из бывших сотрудников Харрис также выразил сомнение в её способности победить в праймериз и отметил, что у партии могут быть более перспективные кандидаты.

"Кандидаты, получившие низший балл, превзошли её в 2024 году, и она была для них обузой. Эти кандидаты смогли победить в прошлом году, потому что дистанцировались от неё и от всей партии. Зачем нам делать то же самое в 2026 году, если её нет в избирательном бюллетене?", - заявляет в комментарии один из стратегов национального штаба Демпартии.

В конце апреля президент США Дональд Трамп уволил мужа Камалы Харрис Дугласа Эмхоффа из состава совета директоров Мемориального музея Холокоста в Вашингтоне.

Ранее СМИ писали, что экс-президент США Джо Байден хочет вернуться в политику, но демократы этому не рады.