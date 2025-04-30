Президент США Дональд Трамп уволил мужа Камалы Харрис Дугласа Эмхоффа из состава совета директоров Мемориального музея Холокоста в Вашингтоне.

Об этом сам Эмхофф рассказал на своей странице в социальной сети Х.

Муж бывшего кандидата в президенты США от Демократической партии уверен, что президент США сделал это по политическим причинам, обвинив в политизации Холокоста.

"Память о Холокосте и образование в этой сфере никогда не должны становиться предметом политизации. Превращать одно из самых ужасных преступлений в истории человечества в предмет споров опасно и оскорбляет память о шести миллионах евреев, убитых нацистами, которую этот музей должен сохранять", – написал Эмхофф.

Он добавил, что несмотря ни на что продолжит работать над сохранением памяти о Холокосте.

По данным New York Times, места в совете также лишились бывший глава аппарата Белого дома Рон Клейн и бывший директор Совета по внутренней политике Сьюзан Райс, занимавшая в администрации Барака Обамы пост Советника президента по национальной безопасности.

55 из 63 членов совета музея традиционно назначает президент США. Эмхоффа туда назначил предшественник Трампа Джо Байден.

Ранее мы писали, что Трамп рассматривает увольнение главы Федеральной резервной системы страны Джерома Пауэлла.

Также западные издания сообщали, что после жалобы правой активистки он уволил главу Агентства национальной безопасности страны Тимоти Хо, его заместительницу Венди Нобл, директора по разведке национальной безопасности Брайана Уолша, старшего директора по вопросам законодательства Томаса Будри и старшего директора по технологиям и нацбезопасности Дэвида Фейта.