Отношения президента США Джо Байдена и его жены Джилл с вице-президентом Камалой Харрис и её мужем Дагом Эмоффом ухудшились после того, как вице-президент проиграла президентские выборы республиканцу Дональду Трампу.

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

WSJ отмечает, что первая леди США недолюбливала Харрис с тех пор, как та обвинила президента Байдена в противодействии федеральной политике автобусных перевозок во время дебатов демократов в ходе предвыборного цикла 2020 года.

В свою очередь в течение последних нескольких недель президентской предвыборной кампании 2024 года команда Харрис была разочарована публичными выступлениями Байдена – лидер демократов неожиданно появился в зале для брифингов Белого дома в начале октября, а затем в конце октября попал в заголовки газет, после того как назвал сторонников Трампа "мусором".

По данным WSJ, сотрудники Белого дома описали рабочую обстановку за последние несколько недель как "опустошающую" и "удручающую".

Ранее в Washington Post писали, что Байден жалеет о выходе из президентской гонки и уверен, что мог бы победить Трампа.

Напомним, за несколько дней до снятия Байдена с выборов представитель демократов заявил журналистам, что Харрис - это "пустой костюм, у которого нет ни идеологического руля, ни морального компаса".