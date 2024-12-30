Уходящий американский лидер Джо Байден объявил 9 января 2025 года днём национального траура в связи с кончиной экс-президента США Джимми Картера.

Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на планы прощания с экс-президентом, которые начали строить ещё при его жизни.

Байден также постановил приспустить все флаги США в госучреждениях на территории страны и за её пределами, в том числе на военных базах и в дипломатических представительствах сроком на 30 дней.

Тело Картера собираются на 36 часов выставить в основанном им центре в Атланте, штат Джорджия, для прощания. Затем усопшего на самолёте транспортируют в Вашингтон для уже традиционной церемонии прощания с президентами, которую будут транслировать по американскому телевидению.

Согласно информации газеты, гроб с Джимми Картером будет выставлен в Капитолии на полтора дня, а затем в Вашингтонском кафедральном соборе пройдёт церемония прощания.

После тело доставят по воздуху обратно в Джорджию, где былой лидер США будут погребён на семейном участке в городке Плейнс, откуда он был родом.

Американские журналисты отмечают, что Байдену пришлось сделать короткий перерыв в своём карибском отпуске, чтобы прямо с острова выступить с обращением по поводу смерти Картера.

Действующий президент вспомнил, как его предшественник делился с ним мудростью точь-в-точь теми же словами, что и отец (эту фразу Байден повторял несколько раз и осталось неясным, кто кого цитировал). Картера Байден трижды охарактеризовал "порядочным", при этом мимика его лица выглядела неоднозначной (фото выше).

Ранее Джимми Картер попросил Байдена выступить с последним словом на своих похоронах.

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