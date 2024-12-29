Джо Байден жалеет, что снялся с выборов президента США и считает, что мог бы победить Дональда Трампа.

Об этом пишет The Washington Post.

Некоторые из помощников Байдена и он сам до сих пор считают, что нужно было остаться в гонке за президентское кресло, отмечает издание. Они придерживаются этих взглядов, несмотря на неудачное выступление на дебатах и низкие результаты опросов.

Сторонники Байдена в последнее время говорят, что он мог бы победить Трампа.

В то же время многие демократы обвиняют в поражении Камалы Харрис именно настойчивость Байдена, который очень долго оставался в гонке, из-за чего у Харрис осталось чуть больше трех месяцев на предвыборную кампанию.

Ранее мы подробно рассказывали в отдельном материале о том, как прошли дебаты Байдена и Трампа.

Между тем недавно газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что уходящему президенту США Джо Байдену еще со времен предвыборной гонки 2020 года тяжело давались появления на публике из-за возраста и вызванных этим проблем со здоровьем.