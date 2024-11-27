Внутренние опросы демократов показывали, что Камала Харрис никогда не опережала Дональда Трампа в колеблющихся штатах.

Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на старшего советника Харрис.

По словам Дэвида Плуффа, с момента вступление Харрис в президентскую гонку она была позади Трампа, и он был "удивлен", увидев, что публичные опросы показывали её лидерство.

"Думаю, что это удивило людей, потому что в конце сентября – начале октября были проведены публичные опросы, которые показали нам результаты, которых мы никогда не видели", – сказал он.

Напомним, Трамп сумел одержать победу во всех семи так называемых колеблющихся штатах, то есть штатах, в которых популярность демократов и республиканцев примерно равна. На минувших выборах таких было семь: Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Мичиган, Аризона, Висконсин и Невада. Везде в конечном итоге сторонники Трампа оказались более многочисленными.

Также мы писали, что Камала Харрис потеряла тысячи голосов из-за неумения американцев, родившихся в 2000-2012 годах, писать от руки и расписываться в документах.