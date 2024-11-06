Проигравшая Дональду Трампу кандидат от Демократической партии Камала Харрис потеряла тысячи голосов из-за неумения американцев, родившихся в 2000-2012 годах писать от руки и расписываться в документах.

Об этом пишет издание Business Insider.

В статье говориться, что из-за неспособности молодых людей поставить две одинаковые подписи при голосовании по почте в ряде штатов были испорчены тысячи бюллетеней. Когда представителям последнего поколения Америки пытались позвонить для уточнения данных, оказалось, что в большинстве случаев молодёжь не отвечает на звонки с незнакомых номеров.

Как выяснилось, с 2010 года во многих американских школах дети перестали писать от руки на уроках, и не все люди, достигшие совершеннолетия в должной мере владеют этим навыком.

Накануне обозреватель американского журнала Foreign Policy назвал причиной поражения демократов то, что Харрис слишком много времени потратила на критику Трампа.

Ранее "Страна" подробо разбиралась почему проиграла Харрис и победил Трамп.

Само по себе выдвижение Камалы Харрис кандидатом в президенты стало свидетельством полной интеллектуальной и политической деградации демократического истеблишмента США.