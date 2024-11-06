В США разбирают причины проигрыша Камалы Харрис. Иллюстративное фото – Фейсбук

Проигравшая Дональду Трампу кандидат от Демократической партии Камала Харрис потеряла тысячи голосов из-за неумения американцев, родившихся в 2000-2012 годах писать от руки и расписываться в документах.

Об этом пишет издание Business Insider.

В статье говориться, что из-за неспособности молодых людей поставить две одинаковые подписи при голосовании по почте в ряде штатов были испорчены тысячи бюллетеней. Когда представителям последнего поколения Америки пытались позвонить для уточнения данных, оказалось, что в большинстве случаев молодёжь не отвечает на звонки с незнакомых номеров.

Как выяснилось, с 2010 года во многих американских школах дети перестали писать от руки на уроках, и не все люди, достигшие совершеннолетия в должной мере владеют этим навыком.

Снимок заголовка в Business Insider

Накануне обозреватель американского журнала Foreign Policy назвал причиной поражения демократов то, что Харрис слишком много времени потратила на критику Трампа.

Ранее "Страна" подробо разбиралась почему проиграла Харрис и победил Трамп.

Само по себе выдвижение Камалы Харрис кандидатом в президенты стало свидетельством полной интеллектуальной и политической деградации демократического истеблишмента США.

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