Самый богатый человек мира, владелец Tesla и SpaceX Илон Маск возвращается в американскую политику, чтобы помочь Республиканской партии не проиграть на промежуточных выборах в конгресс. Выборы запланированы на 3 ноября.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Как пишет издание, миллиардер уладил разногласия с президентом США Дональдом Трампом и в январе уже пожертвовал 10 миллионов долларов республиканскому кандидату Нейту Моррису для выборов в сенат от штата Кентукки, чтобы заменить сенатора Митча Макконнелла. Это крупнейшее пожертвование Маска после поддержки Трампа.

По словам людей, знакомых с планами предпринимателя, в последние недели политическая команда Маска провела встречи с кандидатами в конгресс, их командами и потенциальными сотрудниками, уделяя особое внимание экспертам в области цифровых технологий и текстовых сообщений.

Отметим, что поражение республиканцев на этих выборах может существенно ограничить полномочия Трампа до конца его срока. Причём Трампу важно, чтобы на выборах победили не просто республиканцы, а убежденные трамписты, поскольку в лагере "слонов" немало его противников.

Напомним, летом Трамп и Маск поскандалили в социальных сетях. Глава Белого дома заявил, что разочарован в Илоне, а тот обвинил Трампа во лжи.

Позже Маск подумывал создать собственную политическую партию.