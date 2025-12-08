Президент США Дональд Трамп раскритиковал европейцев за штраф в 120 миллионов евро, наложенный Еврокомиссией на соцсеть X, принадлежащую американскому миллиардеру Илону Маску.

Кадры соответствующего заявления американского лидера распространили политические телеграм-каналы.

"Это грязно, это жестоко, я не думаю, что это правильно. Европе нужно быть очень осторожной, мы хотим сохранить Европу – Европой. Европа идёт по дурному пути, мы не хотим, чтобы Европа так сильно изменилась", – сказал Трамп.

Ранее Трамп похвалил статью, где критиковалась Европа в плоскости антироссийской политики.

"Импотентные европейцы могут только злиться, пока Трамп справедливо отодвигает их в сторону от соглашения по Украине", – прокомментировал материал президент США.

Перед этим польские министры вступили в полемику с Белым домом из-за новой стратегии Белого дома и наехали на Илона Маска.

В частности премьер Дональд Туск напомнил, что Европа остаётся "ближайшим союзником" Вашингтона, а не "проблемой".

Подключившийся к спору Илон Маск поинтересовался, "сколько ещё осталось до развала ЕС" и призвал его "упразднить".