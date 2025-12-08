"Импотентные европейцы могут только злиться, пока Трамп справедливо отодвигает их в сторону от соглашения об Украине".

Статью с таким заголовком опубликовала газета The New York Post.

Этот заголовок перепостил в своей социальной сети Truth Social президент США Дональд Трамп.

Упомянутая статья NYP - это колонка мнения научного сотрудника Института исследований внешней политики Доминика Грина.

Приводим краткое изложение публикации.

"Война зашла в тупик. Если так пойдет и дальше, это может обернуться жестокой победой России.

Компания Уиткофф, Рубио и Кушнер предложила мирный план из 28 пунктов, который мог бы защитить интересы Америки, стабилизировать отношения с Россией и установить новый баланс сил. Этот план – тройная победа для европейцев, но они ведут себя как плохие неудачники.

Согласно соглашению, Украина сохраняет свой суверенитет и может вступить в Европейский союз. Россия сохраняет за собой восточные районы Украины, которые до войны были русскоязычными, а также Крым, который Россия удерживает с 2014 года, и его важные порты на Черном море. Украина не вступит в НАТО, и НАТО не разместит войска в Украине.

Но Украина получит гарантии безопасности от НАТО, а ее постоянная армия увеличится более чем вдвое по сравнению с довоенной, что сделает ее буферным государством со множеством преимуществ.

США выступят посредником в диалоге между Россией и НАТО с целью разрядить обстановку на восточном фронте НАТО, что позволит европейцам вернуться к важным делам: добавлению заварного крема в выпечку к завтраку и работе по 35 часов в неделю. Но европейцы скорее рискнут войной на условиях Путина, чем миром на условиях Трампа.

На прошлой неделе, согласно стенограмме телефонного разговора Евроконференции, попавшей в руки немецкой газеты Der Spiegel, француз Эмманюэль Макрон предупредил, что Соединенные Штаты "предадут" Украину, уступив территории без предоставления достаточных гарантий безопасности.

Маленький Эмманюэль был первым, кто прибежал в Москву и умолял Путина о пощаде в 2022 году.

Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил президента Украины Владимира Зеленского быть "крайне осторожным". По его словам, Уиткофф, Рубио и Кушнер "играют в игры, как с вами, так и с нами". Фридрих, это называется дипломатия.

Европейцы – это пацифисты, желающие продлить войну, воины, у которых нет мечей, стратеги, которые ничего не смыслят, и союзники, которые строят заговоры и насмехаются над своим американским покровителем и защитником, когда тот пытается положить конец войне, которую их тщеславие помогло начать.

Подобно детям, европейцы надеются избежать последствий своей незрелости, топая ногами, потому что взрослые несправедливы, и протягивают руки, чтобы получить дополнительную плату.

Дисбаланс между европейскими мечтами и реальностью – это не только деньги. Это сила. Европа жестко высказывается по поводу Украины, скрываясь под американским зонтиком безопасности, хотя они знают, что НАТО – это американская сила под другим названием. Владимир Путин тоже это знает.

Отсутствие мирного соглашения означает новую войну – войну, которую европейцы не смогут поддержать в одиночку, и в которой Украина не сможет победить. Препятствование Европы сделке Трампа – это подарок Путину.

В августе Великобритания и Франция сорвали усилия Америки по установлению режима прекращения огня в секторе Газа, признав палестинское государство. Госсекретарь Марко Рубио справедливо назвал это «наградой за террор».

Европейцы делают то же самое с предложением Трампа по Украине. Они намерены сохранить место за столом переговоров, даже если это означает поощрение агрессии Путина, – но еще один раунд войны может оказаться фатальным для Украины.

Трамп всё равно добился своего соглашения по Газе. Европейцы ещё никогда не были так неуместны на Ближнем Востоке. Теперь Трамп полон решимости заключить сделку и с Украиной – и европейцы становятся ненужными на своей собственной территории.

Взрослые обсудили это предложение по Украине через головы европейцев. Конечно, европейцы чувствуют себя униженными: США и Россия формируют будущее Европы, не советуясь с ними. Но если ты ведешь себя как ребенок, то и обращаться с тобой будут соответственно", - пишет The New York Post.

Напомним, сегодня Зеленский сообщил, что Европа и Украина готовят свой вариант мирного плана. По его словам, европейско-украинская версия будет готова уже завтра вечером, после чего ее отправят Соединённым Штатам.

Также Зеленский заявил о разногласиях с Трампом в вопросе условий завершения войны и отсутствии компромисса в вопросе украинских территорий.

Накануне Трамп раскритиковал Зеленского за то, что тот ещё не читал проект мирного соглашения, с которым, по его словам, согласились в России, а также в украинской делегации.

О том, что происходит с переговорами о мире в Украине, мы подробно писали в отдельном материале.