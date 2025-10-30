Эррол Маск, отец американского миллиардера Илона Маска, заявил о желании получить российское гражданство.

Об этом отец Илона Маска сказал, отвечая на соответствующий вопрос российской журналистки.

В настоящее время южноафриканский магнат Эррол Маск находится в России. Журналистка спросила отца бизнесмена, хотел бы он получить российский паспорт.

"Конечно, почему бы и нет. Конечно, да. Хороший вопрос. Я удивлен, не ожидал такого вопроса. Это было бы большой честью для меня", - ответил отец миллиардера.

Ранее Эррол Маск заявил, что они с сыном восхищаются главой РФ Владимиром Путиным и считают его "примером сильного лидера".

"Как семья мы определённо немного восхищаемся господином Путиным. Было бы глупо не восхищаться, потому что он всегда спокоен. Я слушаю его речи – он говорит логичные вещи. Очень трудно не испытывать восхищение к господину Путину", – говорил Маск-старший.

