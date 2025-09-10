Сооснователь компании-разработчика программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон впервые стал самым богатым человеком в мире, обогнав почти год возглавлявшего список самых состоятельных людей планеты основателя SpaceX и гендиректора Tesla Илона Маска.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Состояние 81-летнего Эллисона увеличилось на 101 миллиард долларов к 10:10 утра по нью-йоркскому времени после публикации квартального отчёта Oracle Corp., который превзошёл прогнозы и указал на перспективы дальнейшего роста корпорации.

В результате капитал Эллисона достиг 393 миллиардов долларов, согласно данным индекса миллиардеров Bloomberg. Это стало крупнейшим однодневным ростом состояния, когда-либо зафиксированным в истории индекса.

Компания Oracle была основана в 1977 году Ларри Эллисоном, Бобом Майнером и Эдом Оутсом. Все трое работали до этого в компании Ampex над проектом для ЦРУ с кодовым названием Oracle. Ларри Эллисон является крупнейшим акционером компании.

Состояние Илона Маска сейчас оценивается в 385 миллиардов долларов.

Напомним, в прошлом году украинцы не попали в обновленный рейтинг богатейших людей планеты от Bloomberg.

Также сообщалось, что в 2024 году Илон Маск стал первым человеком в мире, чьё состояние превысило $400 миллиардов.