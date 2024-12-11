Илон Маск стал первым человеком в мире, чьё состояние больше $400 миллиардов - Bloomberg
Американский бизнесмен Илон Маск стал первым человеком, чье состояние достигло 400 миллиардов долларов.
Об этом сообщает Bloomberg.
Агентство пишет, что последним катализатором стала инсайдерская продажа акций его частной компании SpaceX, в результате которой, по данным индекса миллиардеров Bloomberg, чистый капитал Маска резко увеличился примерно на 50 миллиардов долларов – до 439,2 миллиарда долларов.
Состояние Маска резко изменилось с конца 2022 года, когда в какой-то момент его чистый капитал сократился более чем на 200 миллиардов долларов. Но в последнее время оно особенно резко возросло – после победы Дональда Трампа на выборах, отмечает агентство.
Напомним, Трамп объявил о том, что в его будущей администрации Илон Маск и Вивек Рамасвами совместно возглавят новый Департамент эффективности правительства США (DOGE).
Также Маск согласился с тем, что после окончания войны в Украине необходимо провести аудит американской помощи Киеву.
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