Американский бизнесмен Илон Маск стал первым человеком, чье состояние достигло 400 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство пишет, что последним катализатором стала инсайдерская продажа акций его частной компании SpaceX, в результате которой, по данным индекса миллиардеров Bloomberg, чистый капитал Маска резко увеличился примерно на 50 миллиардов долларов – до 439,2 миллиарда долларов.

Состояние Маска резко изменилось с конца 2022 года, когда в какой-то момент его чистый капитал сократился более чем на 200 миллиардов долларов. Но в последнее время оно особенно резко возросло – после победы Дональда Трампа на выборах, отмечает агентство.

Напомним, Трамп объявил о том, что в его будущей администрации Илон Маск и Вивек Рамасвами совместно возглавят новый Департамент эффективности правительства США (DOGE).

Также Маск согласился с тем, что после окончания войны в Украине необходимо провести аудит американской помощи Киеву.

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