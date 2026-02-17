Тегеран положительно оценивает итог сегодняшних переговоров с Вашингтоном.

Об этом заявил министр иностранных дел Аббас Аракчи, передаёт американская деловая газета The Wall Street Journal.

"Сравнительно с предыдущей встречей достигнут хороший прогресс, и в этом раунде была более конструктивная атмосфера", – сказал глава МИД Ирана.

По данным Wall Street Journal, на переговорах иранские представители предложили временно приостановить обогащение урана, предположительно на три года, переместить часть запасов обогащённого урана за пределы страны и договориться с США, чтобы продвинуться в переговорах по сделке. Но неясно, удовлетворит ли временная приостановка обогащения президента США Дональда Трампа, который требует полной остановки ядерной программы Тегерана.

В переговорах с Ираном в Женеве был достигнут прогресс, но остается множество деталей для обсуждения, заявил американский чиновник в интервью журналисту издания Axios.

"Иранцы сказали, что вернутся через две недели с детальными предложениями, чтобы устранить некоторые из открытых разногласий в наших позициях", – сообщил Барак Равид на своей странице в соцсети Х.

Ранее стало известно, что Трамп настаивал на продолжении переговоров с Тегераном.

Напомним, по седениям Reuters, США готовятся к крупной военной операции против Ирана.