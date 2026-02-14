Пентагон готовится к многонедельной военной операции против Ирана. Она может начаться в случае ее одобрения президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их утверждениям, рассматривается сценарий не разового удара, а продолжительной кампании.

В этом случае под удары могут попасть не только ядерные объекты, но и государственные структуры Ирана.

Отмечается, что новый план может быть значительно шире тех ударов, которые Соединенные Штаты нанесли по Ирану летом, и привести к серии взаимных ударов.

Иранские военные в свою очередь заявляли, что в случае атаки готовы нанести ответные удары по американским базам в регионе. Эксперты также предупреждают, что такой сценарий повышает риск масштабной эскалации на Ближнем Востоке.

Ранее западные СМИ писали, что Трамп всё ещё выбирает способ действий против Ирана. Рассматривается вариант масштабной атаки или спецназа.

Напомним, после отказа Ирана от переговоров Трамп высказал угрозу в адрес аятоллы Хаменеи.

"<...> Мы сделаем с вами очень плохие вещи", – сказал президент США.