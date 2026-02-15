Штаты перехватили в Индийском океане танкер, связанный с иранскими поставками нефти
Соединенные Штаты перехватили в Индийском океане танкер Veronica III, связанный с иранскими поставками нефти.
Об этом сообщает издание AP News со ссылкой на Пентагон, фрагменты военной операции публикуют политические телеграм-каналы.
Судно отслеживали с момента его выхода из Карибского региона через международные воды.
Veronica III перевозил около 1,9 млн баррелей нефти. В Вашингтоне заявляют, что пресекают поставки иранской нефти и деятельность "теневого флота", обходящего санкции.
При этом судно шло под флагом Панамы.
Ранее появилась информация, что Иран захватил два иностранных нефтяных танкера в Персидском заливе.
Иранские СМИ пишут, что на танкерах перевозили свыше 1 млн литров топлива, а служащие КСИР задержали 15 членов экипажа и передали их судебным властям.
Напомним, в мире увеличивается число инцидентов с захватом морских судов.
Наиболее часто они происходят в свете обострения отношений США с Ираном и Венесуэлой.
В ноябре Иран перехватывал танкер Talara в Ормузском проливе. Судно, шедшее под флагом Маршалловых островов, было освобождено через несколько дней, но уже без груза.
Примерно в это же время ВМС США остановили судно, следовавшее из Китая в Иран.