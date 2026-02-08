Президент США Дональд Трамп и Белый дом все больше разочаровываются в Марии Корине Мачадо, лидере венесуэльской оппозиции.

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

По их словам, особое раздражение у американских чиновников вызвали слова Марии Мачадо о том, что выборы в Венесуэле состоятся в течении года, в то время как более реалистичный срок составляет около двадцати четырех месяцев.

"Мария Корина Мачадо лишь пытается усилия администрации свести на нет… она эгоистка", - сказал источник.

Другой собеседник издания заявил, что Мачадо - "деструктивный фактор и работает против целей национальной безопасности США".

"Ничего из этого не является "Операцией Мария Корина Мачадо". Это "Операция по обеспечению национальной безопасности США", которая никак с ней не связана", - заявили в Белом доме.

В Белом доме опасаются, что Мачадо хочет сделать из себя "единственную звезду", затмив собой реальные цели Трампа.

"Как заявил президент, выборы состоятся в подходящее время, но его первоочередная задача - вернуть Венесуэлу к жизни и восстановить страну", - говорится в заявлении представителя Белого дома для Politico.

Напомним, в начале января Мачадо заявила, что готова отдать Нобелевскую премию мира Трампу, поскольку тот доказал, что заслуживает эту награду, разрешив бомбёжки Венесуэлы и захват президента страны Николаса Мадуро.

Позже на встрече в Белом доме Мачадо отдала президенту США свою награду.

