Президент США Дональд Трамп все еще хочет получить Гренландию.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

По ее словам, американский лидер все еще заинтересован в приобретении арктического острова.

"К сожалению, желание то же самое", - ответила Фредериксен на вопрос об идее Трампа приобрести Гренландию.

Отвечая на вопрос, можно ли "назначить цену за Гренландию", она сказала: "Конечно нет. Можно ли назначить цену за часть Испании, или часть США, или какую-то часть где-либо еще в мире? Речь идет о самых базовых демократических ценностях и принципах. Мы должны уважать суверенные государства".

Фредериксен подчеркнула, что народ Гренландии выразил свою позицию "очень ясно": "Они не хотят становиться американцами. Они хотят оставаться гренландским народом, и я, разумеется, поддерживаю их в этом".

Она отметила, что давление на Гренландию "абсолютно неприемлемо".

Фредериксен утверждает, что Дания готова сотрудничать с США, но "конечно, есть вещи, по которым нельзя идти на компромисс", включая уважение к суверенитету и территориальной целостности другого государства.

Она подчеркнула, что Дания не пойдет на компромисс в этом вопросе, но предполагает, что есть и другие пункты, которые можно обсудить, в частности пересмотр оборонного соглашения 1951 года с США. Это соглашение, по ее словам, предлагает "очень простой" способ для Вашингтона "иметь более сильное влияние в Гренландии".

"Мы не считаем, что это конец. Сейчас у нас есть рабочая группа, мы попытаемся найти решение, и мы сделаем все возможное, но, конечно, есть красные линии, которые не будут пересечены", - заявила премьер Дании.

Отметим, что вчера Белый Дом выпустил валентинку с картой Гренландии.

Ранее Трамп в шутку перечислил, какими он видит три новых штата США. По данным западных СМИ, американский лидер заявил, что никогда не хотел делать Гренландию 51-м штатом, поскольку эту роль, по его мнению, должна занять Канада. Гренландия же, по его словам, станет 52-м штатом, а Венесуэла - "может быть, 53-м".

Напомним, постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Майк Уолтц заявил, что Гренландия необходима США из-за ядерной угрозы от России и Китая.