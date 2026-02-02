Американский президент Дональд Трамп в шутку перечислил, какими он видит три новых штата США.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на заявления президента США в ходе закрытого ужина в клубе Alfalfa.

По версии газеты, Трамп сказал, что никогда не хотел делать Гренландию 51-м штатом, поскольку эту роль, по его словам, должна занять Канада.

Гренландия же станет 52-м, а Венесуэла - "может быть, 53-м" штатом.

При этом США не будут вторгаться в Гренландию, а "купят ее".

Во время своей речи Трамп также пошутил, что сократит спич, потому что хочет "посмотреть на вторжение в Гренландию".

Напомним, ранее Трамп предлагал Канаде стать американским штатом, а недавно опубликовал карту с Гренландией и Канадой в составе США.

Между тем, по данным западной прессы, на днях представители президента США тайно встречались с группой, выступающей за независимость провинции Альберты от Канады.

Тем временем впервые за 100 лет Канада смоделировала вторжение американцев и военный ответ на него.

Что касается Венесуэлы, то недавно Трамп назвал себя "действующим президентом" этой страны.