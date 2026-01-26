Гренландия необходима для США, потому что Россия модернизирует свою ядерную программу, а Китай утроил свой ядерный арсенал.

Об этом в интервью Fox News заявил постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций (ООН) Майк Уолтц.

На просьбу журналиста прокомментировать заявления Кремля о том, что российские военные будут внимательно следить за планами США по развертыванию системы ПВО "Золотой купол", Уолтц ответил, что для американского лидера Дональда Трампа это вопрос готовности.

"Россия модернизирует свою ядерную программу. У них есть крылатые ракеты с ядерными зарядами, которые они тестируют, чтобы избежать наших радаров. Китай утроил свой ядерный арсенал", - сказал Уолтц.

Отметим, что РФ и Китай заявляли, что ведут оборонительную деятельность для обеспечения собственной безопасности.

Ранее Трамп заявил, что США нужна Гренландия для создания ПВО "Золотой купол", и призвал НАТО помочь в этом.

Напомним, американский лидер пообещал устранить "российскую угрозу" в Гренландии. Кроме того, он заявлял, что если США не получат остров, туда могут зайти Россия или Китай. При этом Трамп подчеркнул, что хочет решить вопрос мирным путём.