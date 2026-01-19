Президент США Дональд Трамп пообещал устранить "российскую угрозу" в Гренландии.

Соответствующий пост глава Белого дома опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

"НАТО в течение 20 лет говорила Дании: "Вы должны устранить российскую угрозу в Гренландии". К сожалению, Дания не смогла ничего с этим поделать. Теперь пришло время, и это будет сделано!" - написал Трамп.

Напомним, Трамп уже говорил, что если Штаты не получат Гренландию, туда зайдут Россия или Китай. При этом американский лидер отметил, что хочет решить все мирным путем.

Тем временем газета The New York Times пишет, что конфликт Европы с Трампом из-за Гренландии может ударить по западной поддержке Украины, поскольку военная зависимость Европы от США сохраняется, а роль Вашингтона в обороне Украины остается ключевой. Однако история с Гренландией стала поворотным моментом, который меняет прежние расчеты и повышает риски для единства западной поддержки Киева.

Мы разбирались в отдельном материале, какие последствия для Украины будет иметь конфликт Европы и США вокруг Гренландии.