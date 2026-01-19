Конфликт Европы с президентом США Дональдом Трампом из-за Гренландии может ударить по западной поддержке Украины.

Об этом пишет американская газета The New York Times.

Издание указывает, что Европа по-прежнему сильно зависит от поддержки США в рамках НАТО и в войне России против Украины. Именно поэтому европейские лидеры до последнего старались действовать сдержанно в отношениях с Трампом.

В прошлом году они согласились на повышение американских пошлин, демонстрировали уважение через визиты в Белый дом и избегали жесткой критики даже тогда, когда Трамп, по оценке издания, неоднократно занимал позиции, выгодные России. Да и по другим внешнеполитическим вопросам, включая Венесуэлу, европейские столицы также предпочитали молчание.

Ситуация изменилась после решения Трампа взять под контроль Гренландию. Этот шаг, по оценке газеты, не оставил Европе возможности и дальше избегать ответа.

Военная зависимость Европы от США сохраняется, а роль Вашингтона в обороне Украины остается ключевой. Однако история с Гренландией стала поворотным моментом, который меняет прежние расчеты и повышает риски для единства западной поддержки Киева, пишет NYT.

Ранее сообщалось, что Европа может закрыть американские военные базы, если США аннексируют Гренландию.

Мы разбирались в отдельном материале, какие последствия для Украины будет иметь конфликт Европы и США вокруг Гренландии.