Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пойдет на сделку с Ираном только при выполнении трёх условий.

Об этом пишут израильские СМИ.

По словам Нетаньяху, Тегеран должен полностью вывезти уран и демонтировать все мощности по его обогащению.

Кроме того, Ирану необходимо ограничить радиус действия своих ракет до 300 километров, чтобы они не могли достичь территории Израиля.

Еще одно требование - демонтаж так называемой "оси террора", под которой Израиль понимает поддерживаемые Ираном вооруженные группировки в регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял премьеру Израиля, что выступает за продолжение переговоров с Ираном.

При этом западные СМИ пишут о подготовке военных операций против исламской республики. В частности, Пентагоном рассматривается сценарий не разового удара, а продолжительной кампании. В этом случае под удары могут попасть не только ядерные объекты, но и государственные структуры Ирана.

Также сообщалось, что накануне Соединенные Штаты перехватили в Индийском океане танкер Veronica III, связанный с иранскими поставками нефти.