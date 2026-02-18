Россия и Иран проведут совместные учения ВМФ в Персидском заливе на фоне сообщений о готовности президента США Дональда Трампа начать там войну.

Об этом сообщают иранские информационные агентства Mehr и Fararu со ссылкой на адмирала ВМС Ирана Хасана Магсудлу.

"Эти мероприятия отражают серьезное внимание двух стран к текущей обстановке в регионе", – сказал Магсудлу.

Сообщается, что совместные учения "Морской пояс безопасности-2026" начнутся 19 февраля. Они пройдут в Ормузском проливе. Это важнейший маршрут экспорта нефти, соединяющий Саудовскую Аравию, Иран, Ирак и ОАЭ с Оманским заливом и Аравийским морем.

Корабли выйдут в Персидский залив в том числе из порта Бендер-Аббас на юге Ирана. Там сегодня заправился российский корвет "Стойкий", сообщило Минобороны РФ.

ВМС Ирана начали перекрывать пролив, хотя во время прошлых учений проход по нему оставался свободным, отмечают российские СМИ.

Ранее западная пресса писала, что Пентагон готовится к многонедельной военной операции против Ирана.

Между тем в Тегеране заявили о прогрессе после переговоров с США.