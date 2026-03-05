Президент США Дональд Трамп выступил против избрания духовным лидером Ирана сына убитого авиаударом аятоллы Али Хаменеи.

Заявление прозвучало в интервью, опубликованном американским политическим изданием The Hill.

"Сын Хаменеи для меня неприемлем – мы хотим кого-то, кто принесёт в Иран гармонию и мир", – заявил президент США.

В среду, отвечая на вопрос о потенциальной смене власти в Тегеране, Трамп заявил журналистам, что иранское руководство продолжают устранять физически.

"Их ракеты быстро уничтожаются. Их пусковые установки уничтожаются. Их руководство быстро уходит. Все, кто хочет быть лидером, погибают", – сказал президент США.

При этом Трамп заявил, что он должен лично участвовать в процессе выбора нового лидера Ирана.

"Они тратят время впустую. Сын Хаменеи – легковес. Я должен участвовать в назначении, как и в случае с Делси [Родригес] в Венесуэле", – сказал глава Белого дома.

Издание напоминает, что Делси Родригес, бывший вице-президент Венесуэлы, стала лидером страны после того, как Трамп отдал приказ о нанесении ударов по Каракасу, в ходе которых был захвачен и вывезен в США тогдашний президент Николас Мадуро. С тех пор появились признаки некоторого сотрудничества между правительствами США и Венесуэлы.

Однако требование Трампа назначить нового духовного лидера Ирана может помешать прекращению конфликта в стране, которая долгое время находилась под властью поддерживаемого США шаха до исламской революции. Правление шаха укрепилось в результате переворота 1953 года, поддержанного правительствами США и Великобритании, в котором ЦРУ сыграло важную роль, отмечается в статье.

Напомним, Трамп скептически оценил перспективы наследного принца Ирана, заявив, что уничтожил всех возможных претендентов для нового иранского правительства.

Ранее в СМИ появилась информация, что сына аятоллы Хаменеи избрали новым лидером Ирана.