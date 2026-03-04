Похороны верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, назначенные ранее на сегодняшний вечер, перенесены на неопределенный срок.

Об этом сообщили государственные СМИ Ирана.

Как известно, еще утром в социальных сетях появились фотографии, что все готово к церемонии, но позже организаторы сообщили, что она отложена до тех пор, пока не будет создана необходимая инфраструктура.

При этом глава Совета по распространению ислама Ходжатолеслам Махмуди утверждал, что церемония прощания продлится три дня, а о похоронной процессии жителям страны будет объявлено позднее.

Агентство Tasnim объяснило задержку тем, что тысячи желающих проститься с Хаменеи не успевают из разных провинций добраться до Тегерана к среде.

В то же время обсуждается версия, что в Тегеране опасаются ударов Израиля и США по скоплениям людей, которые придут на похороны. Тем более, что там должно быть и нынешнее руководство Ирана.

Сегодня же министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил, что страна будет наносить удары по всем новым руководителям исламской республики.

В ВВС со ссылкой на мнение экспертов сообщили, что задержки могут быть связаны именно с этим.

Ранее мы писали о том, что 1 марта в Иране официально подтвердили гибель верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. По всей стране был объявлен траур.

"Страна" анализировала в отдельном материале, как будут развиваться события в Иране после гибели аятоллы.