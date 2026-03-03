Президент США Дональд Трамп скептически высказался о перспективах сына изгнанного иранского шаха Резы Пехлеви.

Об этом сообщает служба новостей BBC News.

На пресс‑конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме Дональда Трампа спросили о том, сможет ли в будущем возглавить Иран Реза Пехлеви – сын последнего, изгнанного в 1979 году, шаха.

Трамп высказался о Пехлеви доброжелательно ("некоторым людям он нравится"), но, по его словам, даже при наилучшем сценарии к власти в Иране придет "кто‑то, кто уже там".

В то же время Трамп заявил, что уничтожил своих сторонников в руководстве Ирана.

"Большинство людей уже мертвы. У нас была группа на примете – и они умерли. А теперь у нас есть другая группа. Возможно, они тоже мертвы, судя по отчетам. Так что, думаю, идет третья волна", – сказал американский президент.

Также Трамп обратился к противникам иранской власти с призывом не протестовать.

"Пока не протестуйте. Это опасно, много бомб падает", – сказал он.

Напомним, в середине января портал Axios сообщал, что спецпредставитель США Стивен Уиткофф тайно встречался с изгнанным иранским наследным принцем Резой Пехлеви на фоне протестов в Иране.

Пехлеви пытался позиционировать себя как "переходного" лидера в случае падения режима. Сын шаха, свергнутого во время Исламской революции 1979 года, возглавляет оппозицию, находясь в США.

В начале января Пехлеви выступал на американских телеканалах, призывая администрацию президента США вмешаться и поддержать протесты.

Также мы писали, что в феврале с Резой Пехлеви во время своего визита в Мюнхен встретился Владимир Зеленский. Президент Украины заявил наследному принцу в изгнании, что "поддерживает иранский народ в его борьбе за свое будущее".

Тем временем связанный с иранской оппозицией телеканал Iran International сообщил, что сына аятоллы Хаменеи избрали новым верховным лидером Ирана вместо погибшего отца.