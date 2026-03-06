Ранее поддерживавший президента США Дональда Трампа американский журналист Такер Карлсон раскритиковал нападение на Иран. В ответ глава Белого дома исключил его из движения MAGA (Make America Great Again - "Сделаем Америку снова великой").

Карлсон выпустил подкаст, в котором назвал происходящее на Ближнем Востоке "абсолютно отвратительной злой войной". Он считает, что конфликт ведется в интересах не Соединенных Штатов, а Израиля.

"Это война Израиля. Это не война Соединенных Штатов", - сказал он.

Карлсон также уверен, что боевые действия не связаны ни с национальной безопасностью США, ни с экономическими интересами страны, ни с угрозой применения оружия массового поражения.

"Эта война ведется исключительно потому, что Израиль хотел, чтобы она велась. Но никто не хочет, чтобы эта война велась. Она задумана для того, чтобы навредить Соединенным Штатам", - добавил журналист.

Трамп в ответ заявил, что Карлсон больше не является частью движения MAGA.

"Такер сбился с пути. Я знал это давно, и он не сторонник MAGA. MAGA спасает нашу страну. MAGA делает нашу страну снова великой. MAGA - это Америка прежде всего, а Такер ничего из этого не делает. И Такеру действительно не хватает ума, чтобы это понять", - сказал Трамп в интервью ABC News.

За два дня до начала кампании в Иране Карлсон предположил, что Трамп на самом деле не планирует военные удары по Ирану, а пытается удержать от них Израиль. Как видно, он попал пальцем в небо.

Также журналист критиковал действия США в Венесуэле.