Решение президента США Дональда Трампа увеличить американские оборонные расходы в 2027 году до 1,5 триллиона долларов свидетельствует о подготовке страны к мировой войне.

Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в выпуске своей аналитики, опубликованном на Ютубе.

"Президент объявил об увеличении бюджета Пентагона с 1 триллиона до полутора триллионов. Такой бюджет характерен для страны, которая готовится к глобальной или региональной войне. Это по сути объявление властями США того, что наша система меняется, что мы теперь открыто являемся империей", - объяснил Карлсон.

Карлсон считает, что иных причин увеличения оборонного бюджета не существует. По его мнению, все признаки указывают на скорое начало большой войны с Китаем и КНДР. Об этом свидетельствует не только резкий рост военных расходов, но и планы Вашингтона в отношении Венесуэлы и Гренландии. Также журналист сообщил о распоряжении Трампа вывести США из 66 международных организаций, включая 31 структуру ООН и 35 организаций вне системы ООН.

"Думаю, все этого ожидают, хотя и надеются, что этого не произойдет, но очевидно, что мы движемся в этом направлении… Извините", - резюмировал журналист.

Ранее Politico написала о подготовке Европы к прямому столкновению с Трампом из-за его желания получить контроль над принадлежащей Дании Гренландией.

